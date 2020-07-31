Рангнік покинув систему Ред Булл

Джерело - sportarena.com.
Ральф Рангнік покинув пост менеджера зі стратегічного розвитку футбольної системи Ред Булл.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт був розірваний з ініціативи самого 62-річного фахівця.
"Зараз найбільш вдалий час закінчити роботу в Ред Булл. Хотів би подякувати всім співробітникам за підтримку і довіру. Для мене було великою честю зробити внесок в розвиток цього проєкту, ніж я дуже гордий", - заявив Рангнік.
Рангнік працював в структурі Ред Булла з 2012 року, спочатку суміщаючи посади спортивного директора в Лейпцигу і Зальцбурзі. У 2015 році став головним тренером Лейпцига і припинив роботу з Зальцбургом.
Лейпциг німець очолював в сезонах 2015/16 і 2018/19, після чого сконцентрувався на діяльності менеджера.
Раніше повідомлялося, що Мілан і Рангнік домовилися про співпрацю.