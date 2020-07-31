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Рангнік покинув систему Ред Булл

Вчора 23:56 774 0
У структурі Ред Булл Рангнік працював із 2012 року
Рангнік покинув систему Ред Булл
#Рангнік, #Ред Булл

Джерело - sportarena.com.

Ральф Рангнік покинув пост менеджера зі стратегічного розвитку футбольної системи Ред Булл.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт був розірваний з ініціативи самого 62-річного фахівця.

"Зараз найбільш вдалий час закінчити роботу в Ред Булл. Хотів би подякувати всім співробітникам за підтримку і довіру. Для мене було великою честю зробити внесок в розвиток цього проєкту, ніж я дуже гордий", - заявив Рангнік.

Рангнік працював в структурі Ред Булла з 2012 року, спочатку суміщаючи посади спортивного директора в Лейпцигу і Зальцбурзі. У 2015 році став головним тренером Лейпцига і припинив роботу з Зальцбургом.

Лейпциг німець очолював в сезонах 2015/16 і 2018/19, після чого сконцентрувався на діяльності менеджера.

Раніше повідомлялося, що Мілан і Рангнік домовилися про співпрацю.

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