У команді декілька позитивних тестів на коронавірус

Кілька працівників Металіст 1925 отримали позитивні результати тестів на коронавірус, які здали вже після програного матчу 27 туру у Миколаєві.

Про це повідомляє FootballHub.

Йдеться не про гравців команди, а про працівників у структурі клубу. В лікарні навіть опинився голова наглядової ради Металіста 1925 70-ти річний Сергій Стороженко. Футболісти змушені повторно здати тести і чекати їхніх результатів. Тренувальний процес зупинено.

Доля домашнього для Металіста 1925 поєдинку 28 туру з Чорноморцем, запланованого на 3 серпня, поки що не відома.

Командам залишилося зіграти 3 тури до завершення сезону у Першій лізі. Харківська команда має 47 балів, йде шостою і відстає від третього місця, що дарує путівку до УПЛ, на 6 очок.

Раніше, журналіст спростував коронавірус у працівника Динамо-ТВ.