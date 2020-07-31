 Вукоєвич: Я буду працювати з видатним тренером | Футбол | Champion.com.ua
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Вукоєвич: Я буду працювати з видатним тренером

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Огнєн Вукоєвич прокоментував своє працевлаштування у Динамо
Вукоєвич: Я буду працювати з видатним тренером
#Вукоєвич, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Помічник головного тренера Динамо Огнєн Вукоєвич вказав, чому вирішив стати тренером киян.

Про це розповів сам хорватський спеціаліст.

"Мені зателефонував президент Динамо Ігор Суркіс і запропонував посаду в тренерському штабі. Я сказав, що спочатку він повинен зв'язатися з хорватською асоціацією футболу, адже я треную збірну U-20 і працюю скаутом-селекціонером в національній команді.

Ігор Суркіс так і зробив, я отримав зелене світло для цієї роботи в Динамо. Я вдячний асоціації, думаю, це добре і для мене, і для них, адже я буду працювати з таким видатним тренером, як Луческу, так що багато чому навчуся і досягну прогресу", - розповів Вукоєвич.

Нагадаємо, Луческу провів перше тренування Динамо.

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