Вукоєвич: Я буду працювати з видатним тренером

Помічник головного тренера Динамо Огнєн Вукоєвич вказав, чому вирішив стати тренером киян.

Про це розповів сам хорватський спеціаліст.

"Мені зателефонував президент Динамо Ігор Суркіс і запропонував посаду в тренерському штабі. Я сказав, що спочатку він повинен зв'язатися з хорватською асоціацією футболу, адже я треную збірну U-20 і працюю скаутом-селекціонером в національній команді.

Ігор Суркіс так і зробив, я отримав зелене світло для цієї роботи в Динамо. Я вдячний асоціації, думаю, це добре і для мене, і для них, адже я буду працювати з таким видатним тренером, як Луческу, так що багато чому навчуся і досягну прогресу", - розповів Вукоєвич.