Наполі підписав нападника Лілля за 81 млн євро

Джерело - football.ua.
Наполі оголосив про перехід нападника Віктора Осімгена з Лілля.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
21-річний нігерієць підписав з новим клубом повноцінну угоду, терміни і фінансові деталі якого не уточнюються.
Трансфер Осімгена обійшовся Наполі в 81 млн євро, однак італійські джерела говорять про 50 мільйонів євро плюс 10 мільйонів євро в якості бонусів.
У сезоні-2019/20 Віктор Осімген провів у футболці Лілля 38 поєдинків, в яких забив 18 голів і віддав 6 результативних передач.
Нагадаємо, Інтер переграв Наполі у 37 турі Серії А.