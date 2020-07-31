Наполі підписав нападника Лілля за 81 млн євро

Наполі підсилився нападником

Наполі оголосив про перехід нападника Віктора Осімгена з Лілля.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

21-річний нігерієць підписав з новим клубом повноцінну угоду, терміни і фінансові деталі якого не уточнюються.

Трансфер Осімгена обійшовся Наполі в 81 млн євро, однак італійські джерела говорять про 50 мільйонів євро плюс 10 мільйонів євро в якості бонусів.

У сезоні-2019/20 Віктор Осімген провів у футболці Лілля 38 поєдинків, в яких забив 18 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Інтер переграв Наполі у 37 турі Серії А.