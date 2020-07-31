Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник зацікавився нападником Динамо Жерсоном Родрігесом.

Про це заявив сам фахівець.

"Родрігес - це хороший гравець, до нього потрібно мати підхід. Я не кидаю камінь в город Динамо і їх тренерів. За якісь якості його все ж купили. Ці якості я в ньому розглядали.

Те, що у нього твориться в побутовій сфері, це потрібно було раніше дізнаватися. Він же вміє, він же робить, значить до нього потрібен хороший підхід.

Я його бачу одним з двох нападників", - зазначив Скрипник.