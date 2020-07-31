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Андронов: Суркіс свій вибір зробив

Сьогодні 08:08 869 0
Журналіст закликає поважати призначення Луческу президентом Динамо
Андронов: Суркіс свій вибір зробив
#Андронов, #Суркіс, #Динамо, #Луческу

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Президента Динамо Ігоря Суркіса не цікавить минуле Мірчі Луческу.

Про це заявив журналіст Олексій Андронов.

"Подивився сьогодні презентацію Мірчі Луческу в Динамо і кадри з першого тренування. Ще до цього поговорив з Ігорем Суркісом. Не буду передавати зміст всієї бесіди – але я зрозумів логіку його дій. При тому, об'єктивно не дуже багатому виборі. Суркіса не цікавить минуле Луческу. Йому потрібен успішний і вмілий тренер. Навряд чи знайдеться людина, яка буде заперечувати, що Луческу такий. Він не символ Шахтаря, він не дуже просто з ним розлучився. Його взяли не з Шахтаря, підібравши те, що більш не потрібно. Якщо - а підстав не вірити у мене немає - він амбітний і відчуває в собі силу, то треба подивитися, що у нього вийде. Цілуватися з ним при цьому не обов'язково. Допомагати йому - теж. Досить - не заважати.

Міркування та роздуми - відходять у минуле. Розпочалася підготовка до сезону. З Луческу особисто я знайомий мало, з Суркісом - більше 20 років. Він пояснив мені, чому вважає, що зараз так буде краще для команди. У мене немає приводів або варіантів йому не вірити. І давайте все-таки залишати за людиною, що вкладають в клуб свої особисті гроші - право його вибору. Суркіс не сидить на газовій трубі або залізницях. Він вибір зробив. Чи може помилитися? Звісно. Але зараз досить стрясати повітря, треба працювати.

Можливо, Луческу стане в ряд тих, хто успішно працював з клубами-суперниками. Це покаже тільки час. Іншого Динамо у мене немає, і у вас, думаю, теж. І давайте поважати вибір тих людей, які більше 25 років керують клубом, віддаючи не тільки свої гроші, але і здоров'я", - сказав Андронов.

Нагадаємо, Луческу провів перше тренування Динамо.

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