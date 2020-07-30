Скрипник шокований суддівством в Україні

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник шокований закритістю український суддів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Якщо говорити про те, що шокувало в Україні, то можна сказати про суддівський корпус, який такий закритий, за такими дверима... туди навіть не достукатися. Я і не хочу стукати туди, але хоча б бачити, що є розвиток, намагання арбітрів працювати.

Говорити судді не хочуть, поводять себе щодо футболістів так...балаган якийсь. Я працював там, де все інакше. Де обговорюється, де все відкрито", - сказав Скрипник.