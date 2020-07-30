Ювентус програв Кальярі, Роман здолала Торіно. Результати матчів 37 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
У 37 турі італійської Серії А Кальярі вдома переграв Ювентус, Торіно поступилося Ромі, а Фіорентина перемогла Болонью.
Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 29 липня
Кальярі - Ювентус 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Гальяно, 2:0 - 45+2 Сімеоне
Торіно - Рома 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 14 Беренгер, 1:1 - 16 Джеко, 1:2 - 23 Смоллінг, 1:3 - 61 Діавара (пен), 2:3 - 65 Сінго
Фіорентина - Болонья 4:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 К’єза, 2:0 - 54 К’єза, 3:0 - 74 Міленкович, 4:0 - 89 К’єза
Раніше, Аталанта здобула вольову перемогу над Пармою.
Нагадаємо, Інтер переміг Наполі.