 Ювентус програв Кальярі, Роман здолала Торіно. Результати матчів 37 туру Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус програв Кальярі, Роман здолала Торіно. Результати матчів 37 туру Серії А

Сьогодні 06:38 1750 0
К’єза оформив хет-трик у матчі з Болоньєю
Ювентус програв Кальярі, Роман здолала Торіно. Результати матчів 37 туру Серії А
#Ювентус, #Рома

Джерело - Чемпіон.

У 37 турі італійської Серії А Кальярі вдома переграв Ювентус, Торіно поступилося Ромі, а Фіорентина перемогла Болонью. 

Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 29 липня

Кальярі - Ювентус 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Гальяно, 2:0 - 45+2 Сімеоне

Торіно - Рома 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 14 Беренгер, 1:1 - 16 Джеко, 1:2 - 23 Смоллінг, 1:3 - 61 Діавара (пен), 2:3 - 65 Сінго

Фіорентина - Болонья 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 К’єза, 2:0 - 54 К’єза, 3:0 - 74 Міленкович, 4:0 - 89 К’єза

Раніше, Аталанта здобула вольову перемогу над Пармою.

Нагадаємо, Інтер переміг Наполі.

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