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Санжар покине Карпати

Сьогодні 17:25 1057 0
Карпати залишаться без головного тренера
Санжар покине Карпати
#Карпати, #Санжар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Карпат Роман Санжар залишає клуб.

Про це розповів журналіст Олег Барков.

Сьогодні, 29 липня, на базі Карпат відбудеться командні збори, на якому головний тренер Роман Санжар оголосить про свій відхід з клубу. При цьому новий співвласник Карпат Олег Смалійчук поки не прийняв рішення щодо подальшої долі клубу - клуб або почне новий сезон у аматорському чемпіонаті, або у Другій лізі.

Попри все власник Карпат обіцяє погасити всі заборгованості перед тренерським штабом і футболістами найближчим часом.

Раніше, Карпати покинув капітан команди.

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