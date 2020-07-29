 Дніпро-1 повинен буде заплатити Зорі за Скрипника 500 тисяч євро | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 повинен буде заплатити Зорі за Скрипника 500 тисяч євро

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Дніпро-1 повинен буде заплатити Зорі за Скрипника 500 тисяч євро
#Скрипник, #Зоря, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Ймовірність переходу наставника Зорі Віктора Скрипника до СК Дніпро-1 є 99,9%.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Інформація про те, що Віктором Скрипником серйозно цікавиться Дніпро-1 – це правда. Цьому інтересу не так багато часу. За моєю інформацією, детально вся ця ситуація визріла після матчу Дніпра-1 з Колосом. Костишин з Колосом обезголовлять всіх суперників. Раніше це сталося з Динамо, тепер це може статися з Дніпром-1.

Після цієї гри між інвесторами та керівництвом клубу постало питання про можливу зміну тренера. І Скрипник є кандидатом номер 1 на цю посаду. Більш того, він дав попередню згоду, за моєю інформацією, і вже поспілкувався на цю тему з президентом Зорі Євгеном Геллером. Геллер відпочивав і повинен з'явитися в Україні сьогодні-завтра. І тоді в цьому питанні може бути поставлена ​​крапка.

По цифрах. Дніпро-1 повинен буде заплатити клаусулу - 0.5 млн євро. За ці гроші Дніпро-1 може придбати у Зорі Скрипника. Як я оцінюю ймовірність переходу? Оцінюю в 99,9%. Зараз є всі принципові згоди, залишилися тільки юридичні деталі, які можна незабаром уточнити та закрити", - сказав Співаковський.

Раніше, Скрипник може очолити інший клуб УПЛ.

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