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Маріуполь - Колос

Чемпіонат України - Прем'єр ліга

Плей-оф за Лігу Європи, Фінал

29 липня, 19:30

У фіналі плей-оф УПЛ за вихід до Ліги Європи зустрінуться Маріуполь і Колос Ковалівка.

Матч відбудеться 29 липня. Початок о 19:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол, а також на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію в режимі онлайн. Початок о 19:15.

Нагадаємо, у півфіналі Колос розгромив Дніпро-1 (4:1), а Маріуполь мінімально переміг Олександрію (1:2).