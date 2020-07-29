 Мариуполь - Колос онлайн-трансляция 29.07.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Колос 0:1. ОНЛАЙН - додатковий час

Сьогодні 21:30 7287 0
Маріуполь - Колос 0:1. ОНЛАЙН - додатковий час

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь - Колос

Чемпіонат України - Прем'єр ліга
Плей-оф за Лігу Європи, Фінал
29 липня, 19:30

95' Дуже важливий гол, тепер Маріуполь має активізуватися!

94' ГООООЛ! Колос виходить вперед! Лисенко виконав подачу з лівого флангу, Антюх вистрибнув вище захисника і головою переправив м'яч у ворота.

93' Смирний пробивав з дальньої відстанні, але його удар накрили.

92' Контролює м'яч Колос, але поки що лише в центрі поля.

Розпочинаються екстратайми!

Завершується основний час. На нас чекають овертайми.

90' Три хвилини додав суддя до основного часу.

89' Пішла подача але гравець, який відреагував на цю передачу не зміг точно пробити.

88' Топалов пробивав у ближній кут, але Волинець перевів м'яч на кутовий.

87' Подвійна заміна в Маріпуоля: замість Ігнатенка вийшов Чех, також Данило Сагуткін продовжить гру, а на лаву для запасних сів Яворський.

85' Колос притиснув Маріуполь до своїх воріт, підопічні Костишина хочуть завершити матч в основний час.

83' Жовта картка для Ігнатенка, за небезпечний підкат в центрі поля.

81' Пішла подача, але дуже неточна, м'яч перелетів усіх гравців.

80' Чоботенко вибив мячна кутовий після подачі з правого флангу.

78' Лисенко пробивав, але влучив у стінку.

77' Смирний проривався до воріт Маріуполя, Яворському довелося фолити, ще один небезпечний штрафний для Колоса.

75' Подвійна заміна в Колоса: замість Бондаренко вийшов Лисенко, і замість Оріховського продовжить гру Мілько.

74' Бондаренко отримав жовту картку за напад на воротаря, під час того як той вибив м'яч.

73' Антюх обікрав захисника, прострілював, на Бондаренка, але нападник влучив у захисника.

72' Заміна в складі Маріуполі: замість Чурка на поле вийшов Топалов.

71' Класну передачу отримав Оріховський у штрафному майданчику, але вирішив він не пробивати, а віддати ще одну передачу, але вийшло неточно.

69' Морозко в дальній кут пробивав, але влучив у поперечину!

68' Чоботенко сфолив прямо перед своїм штрафним майданчиком, жовта картка для захисника Маріуполя і дуже небезпечний стандарт.

67' Чурко віддавав на Корнієнка, той намагався в дотик переправити м'яч до Фоміна, але зависоко полетів снаряд.

65' Втікав Колос у контратаку, Морозко пробивав по воротам, але воротар забрав м'яч у руки.

63' Повністю володіє ініціативою Маріуполь, проте пройти захист Колоса не вдається.

61' Контролює Маріуполь м'яч, але здебільшого в центрі поля.

59' Маріуполь намагався по флангу прорватися, але Фомін втратив м'яч.

57' Чимало боротьби відбувається на полі зараз, безкомпромісно грають команди.

56' Вимушена заміна в Колоса, замість капітана команди Гавриша на полі з'являється Кирило Петров.

54' У Віталія Гавриша проблеми, медики з'явилися на полі.

52' Не вдалося Колосу реалізувати корнер, але в підсумку саме футболісти з Ковалівки розпочинають нову атаку.

50' Зозуля виконував класну подачу в штрафний майданчик, Бондаренко пробивав головою, але Євген Гальчук парирував цей удар - буде кутовий.

48' Відбилися гравці Маріуполя, проте в контратаку вийти не вдалося.

47' Жовту картку отримав Ігор Тищенко, Колос виконає небезпечний штрафний.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено, досить рівну гру демонструють команди, один момент може вирішити долю протистояння.

45' Тищенко з аута вкидвав м'яч у штрафний майданчик, Фомін хотів перевести м'яч далі, але воротар перехопив м'яч.

45' Дві хвилини додав суддя до першої половини гри.

44' Фол в центрі поля виконають гравці Маріуполя.

41' Задоя на ближнього подав, той продовжив пердачу далі, воротар вибив м'яч на Морозка, який пройшов свого суперника і пробив по воротам, але трохи неточно.

40' Ігнатенко порушив правила в центрі поля проти Смирного, Колос має можливість зробити небезпечну подачу.

38' Маріуполь дуже глибоко контролює м'яч, проте оборона Колоса не дає через короткий пас прорватися до своїх воріт.

36' Колос виконував кутовий, проте невдало, гравці Маріуполя вибили м'яч.

34' Фомін фолить в атаці, Ємець закривав м'яч корпусом, через це Руслану довелося порушувати правила.

32' Колос контролює м'яч, проте без просування вперед.

30' Невелика затримка в матчі, Ігнатенко отримав невелике пошкодження через падіння на газон після того, як намагався у стрибку дістатися до м'яча.

28' Пішла подача, проте гравці Колоса відбилися.

27' Мишньов прострілював у штрафний майданчик Колоса, але захисник перевів м'яч на кутовий.

25' Удар з далеку відбувся по воротах Колоса, але воротар на місці - м'яч у номінальних господарів поля.

24' Майже без центра поля грають команди, дуже швидко м'яч змінює власника, через швидкі атаки.

22' Антюх з лівого флангу виконував подачу, але захисники Маріуполя вибили м'яч подалі.

21' Корнієнко пробиввав головою з небезпечної позиції, але м'яч над попереченою пролетів.

20' Головний тренер Колоса Руслан Костишин отримав жовту картку від арбітра!

19' Сергій Чоботенко, до речі, повернувся на поле, проте з перев'язаною головою.

18' Морозко втік у контратаку, віддав на Смирного, а той пробив, але в руки голкіперу.

16' Антюх класне закидання робив у штрафний майданчик, але Морозко трохи не дотягнувся до м'яча.

14' Головами зіткнувся Чоботенко з гравцем Колоса, намагаються кров зупинити лікарі.

13' Сергій Чоботенко опинився на газоні, медики вийшли на поле!

12' Тепер Маріуполь контролює м'яч, проте поки просування до воріт суперника немає.

11' Друга жовта картка в матчі, Євген Задоя дуже грубо пішов у відбір, за що побачив перед собою "гірчичник".

10' Яворський вирізав діагональ через пів поля, але арбітр зафіксував офсайд.

9' Ігнатенко пробив з дуже дальньої відстані, але м'яч пішов повз ворота.

7' Дмитро Мишньов отримав відкладену жовту картку за небезпечний підкат в центрі поля.

6' Колос заволодів ініціативою, більше вони володіють м'ячем, але до ударо діло не доходить.

5' Небезпечний штрафний виконував Маріуполь, але після удару м'яч полетів вище.

4' Кутовий подавав Маріуполь, але гравці Колоса без проблем відбилися.

3' Фомін опинився на газоні, але суддя не зупиняв гру, гравцям Маріуполя довелся вибивати м'яч в аут.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн України!

Команди виходять на поле, зовсім скоро вирішальний матч почнеться.

Стало відомо, що Шевченко та Блохін відвідають матч Колос - Маріуполь.

У фіналі плей-оф УПЛ за вихід до Ліги Європи зустрінуться Маріуполь і Колос Ковалівка.

Матч відбудеться 29 липня. Початок о 19:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол, а також на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію в режимі онлайн. Початок о 19:15.

Нагадаємо, у півфіналі Колос розгромив Дніпро-1 (4:1), а Маріуполь мінімально переміг Олександрію (1:2).

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