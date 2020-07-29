Маріуполь - Колос: де дивитися фінал плей-оф УПЛ за Лігу Європи

Джерело - Чемпіон.

У фіналі плей-оф української Прем'єр-ліги за право зіграти в Лізі Європи Колос зіграє з Маріуполем.

Матч відбудеться в середу, 29 липня, на НСК Олімпійський у Києві. Початок о 19:30. Пряма трансляція поєдинку відбудеться на телеканалі Футбол 1. Нагадаємо, у півффіналі Колос розгромив Дніпро-1 (4:1), а Маріуполь вирвав перемогу в Олександрії (1:2).

Зазначимо, переможець плей-оф стане 5-м учасником від України в Єврокубках. Шахтар, як чемпіон України, зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Київське Динамо зіграє в кваліфікації чемпіонської ліги. Зоря розпочне свій євросезон з групового етапу Ліги Європи, а Десна зіграє в кваліфікації другого за статусом єврокубку.