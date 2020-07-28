Назарина: Перехід в Зорю - це крок вперед

Український хавбек Єгор Назарина задоволений своїм переходом у Зорю.

Про це розповів сам футболіст.

"Приємно опинитися в такому клубі. Я вдячний Зорі за надану мені довіру. Хороший клуб, який показує гідний футбол. Плюс груповий етап Ліги Європи. Хороший тренер. Я радий і гордий опинитися тут.

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Перехід в Зорю - це крок вперед. Хороший рівень футболу і груповий етап Ліги Європи - великий шанс для мене", - розповів Назарина.