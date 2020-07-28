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Назарина: Перехід в Зорю - це крок вперед

Вчора 22:54 1549 0
Єгор Назарина прокоментував трансфер у Зорю
Назарина: Перехід в Зорю - це крок вперед
#Зоря

Джерело - zarya-lugansk.com.

Український хавбек Єгор Назарина задоволений своїм переходом у Зорю.

Про це розповів сам футболіст.

"Приємно опинитися в такому клубі. Я вдячний Зорі за надану мені довіру. Хороший клуб, який показує гідний футбол. Плюс груповий етап Ліги Європи. Хороший тренер. Я радий і гордий опинитися тут.

Актуально: Назарина став гравцем Зорі

Перехід в Зорю - це крок вперед. Хороший рівень футболу і груповий етап Ліги Європи - великий шанс для мене", - розповів Назарина.

Раніше, Зоря підписала бразильського захисника.

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