Родрігес хоче повернутися у Динамо

Джерело - football.ua.
Вінгер Динамо Жерсон Родрігес прагнутиме проявити себе під орудою Мірчі Луческу у складі киян.
Про це розповів агент люксембуржця Ахмед Нума.
"Родрігес хоче допомогти Динамо вийти до групового етапу Ліги чемпіонів", - сказав Нума.
Другу половину минулого сезону Родрігеш провів в оренді за Анкарагюджю, але через бійку з одноклубником клуб достроково розлучився з гравцем.
У 11 матчах за турецьку команду футболіст забив 6 м'ячів (4 з пенальті) і віддав 2 результативні передачі.
Нагадаємо, гравець Динамо відмовився переходити до турецького клубу.