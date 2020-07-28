Родрігес хоче повернутися у Динамо

Жерсон Родрігес хоче зіграти у Лізі чемпіонів

Вінгер Динамо Жерсон Родрігес прагнутиме проявити себе під орудою Мірчі Луческу у складі киян.

Про це розповів агент люксембуржця Ахмед Нума.

"Родрігес хоче допомогти Динамо вийти до групового етапу Ліги чемпіонів", - сказав Нума.

Другу половину минулого сезону Родрігеш провів в оренді за Анкарагюджю, але через бійку з одноклубником клуб достроково розлучився з гравцем.

У 11 матчах за турецьку команду футболіст забив 6 м'ячів (4 з пенальті) і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, гравець Динамо відмовився переходити до турецького клубу.