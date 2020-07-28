Денисов: Ахметов відмовився коментувати призначення Луческу у Динамо

Наприкінці сезону Кубка Європи президент Шахтаря Рінат Ахметов прокоментує акт Луческу.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

"Поговорив з Рінатом Ахметовим. Тема Луческу в Динамо, президент Шахтаря зараз не коментуватиме, але погодився, що наприкінці сезону Кубка Європи ми запишемо велике фінальне інтерв'ю, в якому президент Шахтаря точно коментуватиме акт Луческу. Не знаю, що скаже Рінат Ахметов в інтерв'ю, але на мою думку, найголовніше в цій історії з Луческу в Динамо, це не спортивний аспект, а людина", - зазначив Денисов.