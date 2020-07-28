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Яковенко: Київське Динамо нудьгувати не дає

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Спеціаліст – про дивну ситуацію з Мірчею Луческу
Яковенко: Київське Динамо нудьгувати не дає
#Яковенко, #Луческу, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

В останні дні київське Динамо створює головні інфоприводи цього міжсезоння.

Про це заявив колишній футболіст Динамо Олександр Яковенко.

"Київське Динамо нудьгувати не дає. В останні дні вони створюють головні інфоприводи цього міжсезоння. Кожен день якісь новини, якийсь резонанс.

Що відбувається насправді ми не знаємо, чому була така заява з боку Луческу, потім спростування. Напевно, це якась частина переговорів між тренером і клубом. Ми цього не знаємо. Можемо тільки здогадуватися", - сказав Яковенко.

У понеділок Луческу ледь не відмовився працювати в Динамо через тиск фанів, але президент клубу Ігор Суркіс переконав наставника залишитися.

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