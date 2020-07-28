Джерело - ТК Футбол.
В останні дні київське Динамо створює головні інфоприводи цього міжсезоння.
Про це заявив колишній футболіст Динамо Олександр Яковенко.
"Київське Динамо нудьгувати не дає. В останні дні вони створюють головні інфоприводи цього міжсезоння. Кожен день якісь новини, якийсь резонанс.
Що відбувається насправді ми не знаємо, чому була така заява з боку Луческу, потім спростування. Напевно, це якась частина переговорів між тренером і клубом. Ми цього не знаємо. Можемо тільки здогадуватися", - сказав Яковенко.
У понеділок Луческу ледь не відмовився працювати в Динамо через тиск фанів, але президент клубу Ігор Суркіс переконав наставника залишитися.