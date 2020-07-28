Шахтар умовив Спірідона не працювати в Динамо

Луческу доведеться шукати іншого помічника

Олександр Спірідон, який довгий час був помічником Мірчі Луческу у Шахтарі, відмовився виконувати цю ж роль в Динамо.

Про це повідомляє Sport.ro.

Нібито керівництво Шахтаря попросило Спірідона не йти в Динамо, хоча раніше фахівець погодився бути асистентом Луческу в київському клубі.

При цьому місцеві сайти пишуть, що сьогодні вранці Луческу вилетів до Києва, де 30-го липня має відбутися пресконференція нового тренера Динамо.

У понеділок Луческу ледь не відмовився працювати в Динамо через тиск фанів, але президент клубу Ігор Суркіс переконав наставника залишитися.