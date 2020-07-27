Джерело - espreso.tv.
Новий головний тренер Динамо Мірча Луческу намагатиметься виправити всі негативні моменти у грі команди.
Про це розповів сам румунський спеціаліст.
"У Динамо ще не було такого поганого періоду. Спершу я повинен буду виправити всі негативні моменти. Є багато проблем, але разом з гравцями ми постараємося їх вирішити.
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Я хочу, щоб фани Динамо були задоволені. Уболівальник завжди дивиться на рахунок. Якщо буде хороший результат, то і питань немає. Я виграв багато титулів з Шахтарем, можливо, фани злі через це. Мій вік? Футбол робить мене молодим", - сказав Луческу.
Раніше, Суркіс спростував відставку Луческу.