Новий головний тренер Динамо Мірча Луческу намагатиметься виправити всі негативні моменти у грі команди.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"У Динамо ще не було такого поганого періоду. Спершу я повинен буду виправити всі негативні моменти. Є багато проблем, але разом з гравцями ми постараємося їх вирішити.

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Я хочу, щоб фани Динамо були задоволені. Уболівальник завжди дивиться на рахунок. Якщо буде хороший результат, то і питань немає. Я виграв багато титулів з Шахтарем, можливо, фани злі через це. Мій вік? Футбол робить мене молодим", - сказав Луческу.