Валенсія призначила нового головного тренера

Хаві Грасія повернувся у Ла-Лігу

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Валенсії призначило Хаві Грасію на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Грасія підписав 2-річний контракт з Валенсією. Без роботи він перебував із осені 2019 року, коли був звільнений босами англійського Вотфорда після провального старту чемпіонату.

Раніше, Валенсія відправила у відставку Селадеса.