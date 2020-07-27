Валенсія призначила нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Валенсії призначило Хаві Грасію на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Грасія підписав 2-річний контракт з Валенсією. Без роботи він перебував із осені 2019 року, коли був звільнений босами англійського Вотфорда після провального старту чемпіонату.
🦇 #BenvingutJaviGracia 🦇— Valencia CF 🦇💯 #AMUNTWorld 🌍 (@valenciacf) July 27, 2020
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Раніше, Валенсія відправила у відставку Селадеса.