Скрипник отримав серйозну пропозицію від іншого клубу

У головного тренера Зорі Віктора Скрипника є пропозиція від іншого клубу.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"У Скрипника є досить серйозну пропозицію від іншого клубу. У нього була розмова з президентом Зорі Євгеном Геллером про перспективи команди.

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Для того, щоб боротися в Лізі Європи і грати на хорошому рівні в УПЛ, потрібно кадрове підсилення.

Перший раунд переговорів відбувся. Яким буде рішення президента клубу, яким буде рішення Скрипника - ми дізнаємося в найближчі дні", - сказав Циганик.