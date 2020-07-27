Скрипник отримав серйозну пропозицію від іншого клубу

Джерело - Чемпіон.
У головного тренера Зорі Віктора Скрипника є пропозиція від іншого клубу.
Про це розповів журналіст Ігор Циганик.
"У Скрипника є досить серйозну пропозицію від іншого клубу. У нього була розмова з президентом Зорі Євгеном Геллером про перспективи команди.
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Для того, щоб боротися в Лізі Європи і грати на хорошому рівні в УПЛ, потрібно кадрове підсилення.
Перший раунд переговорів відбувся. Яким буде рішення президента клубу, яким буде рішення Скрипника - ми дізнаємося в найближчі дні", - сказав Циганик.