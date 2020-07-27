 Мариуполь - Колос онлайн-трансляция 29.07.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Колос: ОНЛАЙН

Сьогодні 16:38 250 0
Маріуполь - Колос: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь - Колос

Чемпіонат України - Прем'єр ліга
Плей-оф за Лігу Європи, Фінал
29 липня, 19:30

У фіналі плей-оф УПЛ за вихід до Ліги Європи зустрінуться Маріуполь і Колос Ковалівка.

Матч відбудеться 29 липня. Початок о 19:30. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол, а також на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію в режимі онлайн. Початок о 19:15.

Нагадаємо, у півфіналі Колос розгромив Дніпро-1 (4:1), а Маріуполь мінімально переміг Олександрію (1:2).

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