 Шахтар - Полісся 4:1: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Полісся 4:1. Огляд матчу
#Шахтар, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

У Києві на НСК Олімпійський донецький Шахтар виграв контрольний матч у команди другої ліги Полісся - 4:1.

Контрольний матч
26 липня

Шахтар (Донецьк) - Полісся (Житомир) 4:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Задерецький, 1:1 - 24 Майкон, 2:1 - 53 Бондаренко, 3:1 - 70 Коноплянка, 4:1 - 80 Тете

Шахтар: Пятов (к) (Трубін, 46), Болбат (Сіпріано, 70), Матвієнко (Хочолава, 46), Кривцов (Бондар, 46), Додо (Дентіньо, 64), Маркос Антоніо (Сікан, 64; Мудрик, 75), Коваленко (Піхальонок, 64), Майкон (Бондаренко, 46), Тайсон (Коноплянка, 64), Марлос (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 64).

Нагадаємо, Денисов назвав причину звільнення Луческу із Шахтаря.

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