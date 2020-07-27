Кобін: Динамо буде останнім клубом для Луческу

Джерело - Чемпіон.
Призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо буде корисним для київського клубу.
Про це заявив головний тренер Минаю Василь Кобін.
"Там дуже багато амбіцій. І думаю що в цьому випадку якраз не гроші відіграли роль, а амбіції. Думаю, це його останній клуб - хлопнути дверми і піти на відпочинок.
Сказати що людина на якомусь маразмі, мовляв, не бачить футболу? Я такого не можу сказати. Людина вдумлива, розбирається в футболі.
Актуально: Бойко попросив уболівальників підтримати Луческу. Мілевський не зміг стриматися
У тому стані, в якому зараз є Динамо [призначення Луческу] - це великий плюс команді, з боку Суркіса це дуже хороший хід, бо треба було розбудити хлопців, фанатів і всю Україну.
Бо ті тренери, які працювали в Динамо, вони не виконували тих завдань, які ставить перед собою і командою Містер", - сказав Кобін.
Раніше, Денисов назвав причину звільнення Луческу із Шахтаря.