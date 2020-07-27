Кобін: Динамо буде останнім клубом для Луческу

Призначення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо буде корисним для київського клубу.

Про це заявив головний тренер Минаю Василь Кобін.

"Там дуже багато амбіцій. І думаю що в цьому випадку якраз не гроші відіграли роль, а амбіції. Думаю, це його останній клуб - хлопнути дверми і піти на відпочинок.

Сказати що людина на якомусь маразмі, мовляв, не бачить футболу? Я такого не можу сказати. Людина вдумлива, розбирається в футболі.