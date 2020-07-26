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Сьогодні, 26 липня, відбулися матчі 36 туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
26 липня, 36 тур
Верона - Лаціо 1:5 (1:1)
Голи: 1:0 - 38 Амрабат(П), 1:1 - 45+6 Іммобіле, 1:2 - 56 Савич, 1:3 - 63 Корреа, 1:4 - 84 Іммобіле, 1:5 - 90+4 Іммобіле
Кальярі - Удінезе 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 3 Окака
Рома - Фіорентина 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Верету(П), 1:1 - 54 Міленкович, 2:1 - 87 Верету(П)
СПАЛ - Торіно 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Верді, 1:1 - 80 Д'Алессандро
Раніше Болонья мінімально перемогла Лечче.