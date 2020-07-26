Кравченко і Вербний покинули Олімпік

Захисник Микита Кравченко і хавбек Назар Вербний покинули Олімпік.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кравченко виступав за донецький клуб на правах оренди, він належить Динамо.

Вербний став гравцем Олімпіка в січні 2020-го, його контракт був розрахований на 2 роки.

Никита Кравченко и Назар Вербный покинули донецкую команду.



ФК Олимпик благодарит ребят за время, проведенное в клубе, и желает удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/uJHkOu7zxy