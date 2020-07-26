Кравченко і Вербний покинули Олімпік

Джерело - Чемпіон.
Захисник Микита Кравченко і хавбек Назар Вербний покинули Олімпік.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Кравченко виступав за донецький клуб на правах оренди, він належить Динамо.
Вербний став гравцем Олімпіка в січні 2020-го, його контракт був розрахований на 2 роки.
Никита Кравченко и Назар Вербный покинули донецкую команду.— FC Olympic (@fcolympic_don) July 26, 2020
ФК Олимпик благодарит ребят за время, проведенное в клубе, и желает удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/uJHkOu7zxy
Нагадаємо, Зоря хоче викупити форварда Олімпіка.