Джерело - Чемпіон.
У матчі 36 туру італійської Серії А Наполі переміг Сассуоло.
Господарі забили швидкий гол. Далі гості мали кілька можливостей зрівняти рахунок. Чотири рази вони забивали гол, але у кожному епізоді скасовували взяття воріт після перегляду VAR. А у компенсовані хвилини Аллан встановив остаточний рахунок зустрічі - 2:0.
Чемпіонат Італії - Серія А
36 тур, 25 липня
Наполі - Сассуоло 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Хюсай, 2:0 - 90+3 Аллан
Раніше, Інтер без проблем переміг Дженоа та вийшов на друге місце в Серії А.
Нагадаємо, Парма мінімально перемогла Брешію.