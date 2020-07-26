Чотири рази скасовували взяття воріт Наполі після перегляду VAR

Джерело - Чемпіон.

У матчі 36 туру італійської Серії А Наполі переміг Сассуоло.

Господарі забили швидкий гол. Далі гості мали кілька можливостей зрівняти рахунок. Чотири рази вони забивали гол, але у кожному епізоді скасовували взяття воріт після перегляду VAR. А у компенсовані хвилини Аллан встановив остаточний рахунок зустрічі - 2:0.

Чемпіонат Італії - Серія А

36 тур, 25 липня

Наполі - Сассуоло 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Хюсай, 2:0 - 90+3 Аллан

Раніше, Інтер без проблем переміг Дженоа та вийшов на друге місце в Серії А.

Нагадаємо, Парма мінімально перемогла Брешію.