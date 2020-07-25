 Скай - чемпіон України з футболу 6х6! | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Колос зіграє з Дніпро-1, Олександрія прийме Маріуполь: матчі плей-оф УПЛ до Ліги Європи
Сьогодні 12:28 748
Олександрія - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу плей-оф УПЛ. LIVE
Сьогодні 15:57 3110
Колос - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу плей-оф УПЛ. LIVE
Сьогодні 15:55 3918
Лунін попрощався із Ов’єдо
Сьогодні 13:32 1565
Букмекери назвали фаворитів матчів плей-оф УПЛ
Сьогодні 13:20 540
Денисов назвав причину звільнення Луческу із Шахтаря
Сьогодні 11:17 6662
Цітаішвілі: Суркіс виконав вимогу уболівальників
Сьогодні 09:45 2745
Ісмаїлов знищив Ємельяненка на турнірі АСА 107
Сьогодні 09:30 2410
Суркіс запропонував Михайличенку посаду спортдиректора Динамо
Вчора 20:39 2583
Собуцький: Зарплата Лучі у рази вища, ніж у всього суддівського корпусу
Вчора 20:25 1595
Блоги
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті
Ігор Суркіс представив Мірчу Луческу футбольній спільноті Андрій Твердохліб
23.07.2020 18:30 1253 1
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського
Луческу став 11-м головним тренером Динамо після епохи Лобановського Андрій Твердохліб
23.07.2020 18:26 1823
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ
Відео дня. Футболісти Ліверпуля отримали довгоочікуваний кубок АПЛ Андрій Твердохліб
23.07.2020 17:49 1058
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині
Фото дня. Усі українські чемпіони світу в одній світлині Андрій Твердохліб
22.07.2020 16:51 1219
Володимир Кличко відвідав юних боксерів
Володимир Кличко відвідав юних боксерів Андрій Твердохліб
22.07.2020 12:24 1359
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:27 Футбол Русол: Лунін буде грати в провідному клубі Європи 268
17:13 Баскетбол На аукціон виставлені легендарні кросівки Джордана 245
16:49 Футбол Супряга та Ді Франко вийдуть зі старту Дніпра-1 на матч з Колосом 283
16:30 Футбол Супряга потрапив у сферу інтересів Лаціо 721
16:14 Футбол Кучер буде граючим тренером Металу 732
15:57 Пряма трансляція Олександрія - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу плей-оф УПЛ. LIVE 3110
15:55 Пряма трансляція Колос - Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу плей-оф УПЛ. LIVE 3918
15:54 Футбол Русол відреагував на можливе об’єднання Дніпро-1 та Зорі 748
15:41 Футбол Сидорчук вказав на перевагу Луческу 938
15:26 Футбол Інтер спробує підписати Мессі 1030
15:24 Футбол Скай - чемпіон України з футболу 6х6! 1016
15:13 Футбол Гіоане: Луческу принесе багато користі Динамо 1129
14:58 Футбол Лунін: Не дам Куртуа спокійно себе почувати першим номером у Реалі 1258
14:46 ММА Ісмаїлов зламав ніс Ємельяненку 1516
14:32 Футбол Денисов: Луческу двічі хотів повернутися у Шахтар 1668
14:16 Футбол Мбаппе запевнив президента Франції, що у нього немає перелому 1441
13:59 Баскетбол Детройт хоче продовжить контракт з Михайлюком 1496
13:49 Футбол Реал планує позбутися 9 гравців в літнє трансферне вікно 1678
13:42 Блог Магомед Ісмаїлов - Олександр Ємельяненко: відео бою 657
13:41 Блог Без Шевченка та Реброва: Легенда Дніпра назвав свою команду-мрії 758
13:32 Футбол Лунін попрощався із Ов’єдо 1565
13:20 Футбол Букмекери назвали фаворитів матчів плей-оф УПЛ 540
13:13 Футбол Хаві заразився коронавірусом 2072
13:11 Футбол Олександрія - Маріуполь: третя гра в сезоні 1705
12:57 Футбол Шаран: Олександрія вибралися з психологічної ями 1842

Скай - чемпіон України з футболу 6х6!

Сьогодні 15:24 1016 0
За тур до завершення чемпіонату відомі всі призери. Скай виборов золото, КМБ — срібло, а Трансбуд бронзовий!
Скай - чемпіон України з футболу 6х6!

Традиційно у п'ятницю 24 липня на столичній Гідропарк Арені відбулися матчі передостаннього 17-го туру чемпіонату України з футболу 6х6 серед клубів Суперболу. 

Найбільшу увагу було прикуто до поєдинку Ская та КЛО.  У разі перемоги "небесні" могли достроково оформити титул національного чемпіона. Власне, так і сталося.

Підопічні Євгена Задорожного наколотили своєму суперникові аж сім м'ячів, пропустивши лише два голи у свої ворота — 7:2. Таким чином, Скай став найсильнішою командою супербольного сезону 2019/2020 років.

Будівельники Валентина Бондаря свій матч проти Дніпро також виграли 3:1. Ця перемога, однак, ніяк не вплинула на розташування команд у верхівці турнірної таблиці. КМБ залишилися другими і стали срібними призерами національного чемпіонату. 

Зазначимо, що попередній сезон КМБ завершив в фінальній стадії чемпіонату України з футболу 6х6 на третьому місці. Тому цьогорічний змагальний рік підопічні Валентина Бондаря можуть сміливо занести собі в актив, крок вперед зроблено!

А третє призове місце у Суперболі виборов Трансбуд. В 17 турі трансбудівці Віталія Мельника розтрощила Ковальську — 7:3. 

По складу та амбіціям Трансбуд ніяк не поступається Скай та КМБ. Команда реально більшу частину чемпіонату змагалася за найвищу нагороду.

Але в матчах між основними конкурентами протягом сезону має кращий показник саме Скай, тому перемога "небесних" в чемпіонаті логічна та заслужена!

"Проведено дуже конкурентний чемпіонат. До речі в усіх лігах. Конкуренція і в Суперболі, а також і в першій та другій лігах. 

Саме конкурентна системна клубна боротьба - це запорука та велика підтримка штабу збірної України, яка в наступному році в Києві буде грати в чемпіонаті світу з футболу 6х6. 

Асоціація масового футболу Києва згуртувала в дирекцію змагань найкращих менеджерів організаторів, вони забезпечили рівні умови командам та створено конкуренцію. 

Зроблені значні інвестиції в контент та якість трансляцій. Маємо найкращу інфраструктуру, підтримку УАФ та КМДА. Це на мій погляд головні фактори успіху!

Але вдосконаленню нема краю. Сезон 20/21 буде кращим!" ,- це думка генерального менеджеру масового футболу Сергія Харченка.

Супербол, 24 липня, Сімнадцятий тур, підсумки усіх матчів: 

Фітен — Домінос — 2:2

Ковальська — Трансбуд — 3:7

Скай — Кло — 7:2

Роза вітрів — Поліція — 2:2

Дніпро — Кмб — 1:3

Коментарі ()