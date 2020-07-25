Скай - чемпіон України з футболу 6х6!

За тур до завершення чемпіонату відомі всі призери. Скай виборов золото, КМБ — срібло, а Трансбуд бронзовий!

Традиційно у п'ятницю 24 липня на столичній Гідропарк Арені відбулися матчі передостаннього 17-го туру чемпіонату України з футболу 6х6 серед клубів Суперболу.

Найбільшу увагу було прикуто до поєдинку Ская та КЛО. У разі перемоги "небесні" могли достроково оформити титул національного чемпіона. Власне, так і сталося.

Підопічні Євгена Задорожного наколотили своєму суперникові аж сім м'ячів, пропустивши лише два голи у свої ворота — 7:2. Таким чином, Скай став найсильнішою командою супербольного сезону 2019/2020 років.

Будівельники Валентина Бондаря свій матч проти Дніпро також виграли 3:1. Ця перемога, однак, ніяк не вплинула на розташування команд у верхівці турнірної таблиці. КМБ залишилися другими і стали срібними призерами національного чемпіонату.

Зазначимо, що попередній сезон КМБ завершив в фінальній стадії чемпіонату України з футболу 6х6 на третьому місці. Тому цьогорічний змагальний рік підопічні Валентина Бондаря можуть сміливо занести собі в актив, крок вперед зроблено!

А третє призове місце у Суперболі виборов Трансбуд. В 17 турі трансбудівці Віталія Мельника розтрощила Ковальську — 7:3.

По складу та амбіціям Трансбуд ніяк не поступається Скай та КМБ. Команда реально більшу частину чемпіонату змагалася за найвищу нагороду.

Але в матчах між основними конкурентами протягом сезону має кращий показник саме Скай, тому перемога "небесних" в чемпіонаті логічна та заслужена!

"Проведено дуже конкурентний чемпіонат. До речі в усіх лігах. Конкуренція і в Суперболі, а також і в першій та другій лігах. Саме конкурентна системна клубна боротьба - це запорука та велика підтримка штабу збірної України, яка в наступному році в Києві буде грати в чемпіонаті світу з футболу 6х6. Асоціація масового футболу Києва згуртувала в дирекцію змагань найкращих менеджерів організаторів, вони забезпечили рівні умови командам та створено конкуренцію. Зроблені значні інвестиції в контент та якість трансляцій. Маємо найкращу інфраструктуру, підтримку УАФ та КМДА. Це на мій погляд головні фактори успіху! Але вдосконаленню нема краю. Сезон 20/21 буде кращим!" ,- це думка генерального менеджеру масового футболу Сергія Харченка.

Супербол, 24 липня, Сімнадцятий тур, підсумки усіх матчів:

Фітен — Домінос — 2:2

Ковальська — Трансбуд — 3:7

Скай — Кло — 7:2

Роза вітрів — Поліція — 2:2

Дніпро — Кмб — 1:3