Дитятьєв із Краковією виграв Кубок Польщі

Українець виграв трофей у Польщі

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Кубка Польщі Краковія зустрічалася із Лехією Гданськ.

Краковія на останніх хвилинах другого додатково тайму змогла вирвати перемогу у Лехії та виграти трофей.

Відзначимо, що український легіонер Краковії Олексій Дитятьєв не потрапив у стартовий склад, однак на останніх хвилинах матчу вийшов на заміну.

Кубок Польщі

Фінал, 24 липня

Краковія – Лехія 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Хайдарі, 1:1 - 65 Ван Амерсфорт, 2:1 – 65 Яблонскі, 2:2 – 85 Ліпскі, 3:2 – 118 Вдов'як