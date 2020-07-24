Гол українця врятував Славію від поразки у матчі з Рухом

Слюсар у компенсовані хвилини матчу реалізував пенальті

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 липня, у 19-му турі чемпіонату Білорусі брестський Рух приймав Славію.

Рух у першому таймі вийшов вперед. На старті другого тайму господарі подвоїли рахунок. Далі гості один гол відіграли. Надалі команди обмінялися забитими голами. На 89-ій хвилині Славія залишилися у меншості. По при це гості змогли уникнути поразки - українець Слюсар реалізував пенальті.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

19 тур, 23 липня

Рух (Брест) - Славія (Мозир) 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Гречіхо, 2:0 - 49 Концевой, 2:1 - 68 Нарх, 3:1 - 76 Нікіфоренко, 3:2 - 87 Малькевич, 3:3 - 90+5 Слюсар (пен)

Раніше, Вітебськ обіграв Смолевичі у 18 турі чемпіонату Білорусі.