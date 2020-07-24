Матчі вікенду. Вогняний сезон триває

У цього футбольного сезону не буде кінця, а лише плавний перехід у наступний. Посудіть самі: до початку серпня насолоджуємося Італією та українською першою лігою, потім інтенсивні "Фінали Восьми" у єврокубках, наприкінці серпня стартує новий сезон УПЛ, далі матчі Ліги націй, кваліфікації нового сезону єврокубків і у середині вересня початок топ-чемпіонатів. І в такому щільному календарі рухаємося аж до Євро!

Втім ще є нерозв'язані питання у сезоні чинному. Англійська Прем'єр-ліга хоч не потішила чемпіонськими перегонами, та має шалену інтригу у боротьбі за виживання та зону ЛЧ.

Серія А готується до дев'ятого поспіль чемпіонства Ювентуса. З інтригою щодо розподілу єврокубкових місць також не склалося – все було чітко зрозуміло ще за 7-8 турів до кінця. Але є сподівання на оновлення кількох давніх рекордів – вперед, "Аталанта"!

Лестер – Манчестер Юнайтед

Прогноз: перемога Манчестер Юнайтед з форою -1,5 голи. Коефіцієнт: 4,20

Лестер як тільки міг провалив рестарт сезону. Команда Брендана Роджерса розбазарила величезний запас перед переслідувачами і перед останнім туром нарешті випала із зони Ліги чемпіонів. Але шанс вскочити у потяг, який от-от відправиться, ще є. Диспозиція проста – Лестеру потрібна лише перемога, Ман Юнайтед влаштує і нічия. Але ми радимо звернути увагу на прогноз на перемогу МЮ з форою -1,5 голи, адже коефіцієнт від експертів Parimatch виглядає дуже спокусливо.

За темпом набору очок після карантину Лестер нагадує борця за виживання, аніж гранда – 9 очок у восьми турах. В трьох останніх турах – два розгроми від Борнмута і Тоттенгема. Натомість МЮ не програє в АПЛ ось вже 13 матчів поспіль, вісім з яких завершив перемогами. І жодна з цих перемог не була мінімальною – інколи у два, але переважно у три голи. Тобто практичного сенсу ставити просто на три очки команди Сульшера нема. Якщо вони будуть здобуті, то скоріше за все із запасом. Квартет Фернандеш – Марсіаль – Грінвуд – Решфорд – це про голи!

Челсі – Вулвергемптон

Прогноз: Вулвергемптон не програє. Коефіцієнт: 1,96

Могла бути ще одна лобова зустріч за місце у ЛЧ, якби Вулвергемптон мав би хоча б на одне очко більше. Цікаво, як так творці календаря підгадали?.. Але у підсумку "вовки" ведуть заочну боротьбу із Тоттенгемом за путівку у Лігу Європи.

Для Челсі нічия гарантує місце у ЛЧ. Але впевненості, що підопічні Лампарда її здобудуть, нема. Надто багато пропускають лондонці. Півтора голи в середньому за гру – навіть у катастрофічному сезоні 15/16 було менше.

"Вулвз" дуже потужно проводить кінцівку, тож прогнозуємо непрограш гостей. "Челсі" буде непереливки і в кращому випадку для Лемпарда все завершиться нічиєю.

Мілан – Аталанта

Прогноз: тотал більше 3,5 голів. Коефіцієнт: 1,99

Фантастично проведений рестарт дозволив Стефано Піолі отримати дворічний контракт із клубом, вигравши конкуренцію у Ральфа Рангніка. Скепсису щодо цього рішення багато, мовляв між системним підходом і щасливим збігом обставин керівництво Мілана обрало останнє. Час розсудить. Все-таки звільняти Піолі після 23 очок у 9 турах було б доволі дивним.

Власне, Мілан – Аталанта – це зустріч двох найкращих команд Італії після карантину. І двох найкращих атак. Обидві після рестарту забивають по три голи у середньому за гру. Тож не будемо вигадувати велосипед і спрогнозуємо тотал більше 3,5 голів у цьому матчі. Тим паче, що і аналітики Parimatch теж вірять у велику кількість голів.

Рома – Фіорентина

Прогноз: перемога Роми. Коефіцієнт: 1,63

Ще дві команди, в яких зараз позитивна хвиля. Рома здобула 13 очок у п'яти турах, у Фіорентини шість турів без поразок із сумарним здобутком 12 балів. Але, на жаль, надії на кращу долю були втрачені раніше.

Втім у "Роми" ще є чітке завдання – виграти конкуренцію у Мілана. Потрапити одразу в групу Ліги Європи чи мати перед цим ще три кваліфікації – це велика різниця. Римляни раніше розтрощили СПАЛ 6:1, при чому зробили це без Едіна Джеко. Найкращий бомбардир Роми останніх років отримав перепочинок. Гадаємо, зі свіженьким боснійцем на вістрі Рома все-таки переможе "Фіорентину", хоч фору брати не ризикнемо – надто добре виглядає оборона "фіалок".