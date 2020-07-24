Мірча Луческу - найстаріший тренер в історії Динамо

Джерело - Чемпіон.

Румунський тренер київського Динамо мірча Луческу став найстарішим тренером у славетній історії Динамо.

На момент підписання контракту з київським клубом, тренеру було 74 роки та 360 днів (29 липня румуну виповниться 75 років - Чемпіон). Раніше найстарішим тренером, який ставав на чолі киян був Йожеф Сабо. У 2007 році Сабо було майже 68, коли він змінив на посаді головного тренера Анатолія Дем'яненка.

Юрію Сьоміну, який замикає трійку найстаріших коучів Динамо, на момент другого приходу в команду було 63 роки та 138 днів.