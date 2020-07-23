Стаховський назвав основні проблеми Динамо

У футболі як і в тенісі - кожна маленька деталь відіграє якусь дуже важливу роль чи то на початку сезону, чи то в середині, чи в кінці.

Про це заявив український тенісист Сергій Стаховський.

"Які зараз основні проблеми в Динамо? Чесно кажучи, я думаю, що це - керівництво і менеджмент. Немає створеної міцної системи. Там непогані гравці, реально. З такими виконавцями потрібно спокійно конкурувати з Шахтарем. Але через те, що немає системи - йде не все добре. У футболі як і в тенісі - кожна маленька деталь відіграє якусь дуже важливу роль чи то на початку сезону, чи то в середині, чи в кінці. Кожна деталь складає ось цей пазл під назвою результат. Інколи ти можеш робити все правильно, але результат буде негативний, але від себе ти знаєш - що ти зробив максимум, ти віддав від себе все. А коли ти починаєш думати, що там можна було зробити ось так, а там ще якось - то ось в таких випадках з’являється невпевненість, адже можна було зробити і інакше. Через такі речі невпевненість передається і на футболістів. Гравці потім теж починають випадати. Футбол, як теніс - на початку матчу рахунок 0:0. Хто виграє невідомо і програти можна невідомо кому.

Але дуже важливий ось цей системний підхід. Я не казатиму, що я не люблю Шахтар, я просто за них не вболіваю. Тільки крім тих матчів, коли вони не грають в єврокубках - бо я підтримую усі українські клуби на євроарені, вони борються за коефіцієнти. Але я не можу не поважати систему Шахтаря, якою вони її створили і як вона зараз працює. Якщо б Динамо було спроможне зробити щось подібне то Динамо було б набагато успішніше. При всьому цьому кияни зараз на одну-дві голови в цьому плані нижче за гірників”, - зазначив Стаховський.