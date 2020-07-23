Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві

Десна за підсумками сезону 2019/20 отримала право зіграти у кваліфікації Ліги Європи, проте через стадіон проводити матчі в Чернігові не вдасться.

Про це розповів спортивний директор клубу Вадим Мельник.

"Поки у Чернігова немає достатньо великого стадіону, щоб грати матчі еврокубків вдома, ми будемо зустрічати своїх уболівальників в Києві.

І продовжуємо працювати над розвитком власної спортивної інфраструктури. Щоб потім таки прийняти єврокубки в Чернігові", - сказав Мельник.