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Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві

Сьогодні 12:28 1235 0
Десна наразі не може грати матчі єврокубків на домашньому стадіоні
Десна гратиме матчі Ліги Європи у Києві
#Десна, #Ліга Європи

Джерело - pravda.com.ua.

Десна за підсумками сезону 2019/20 отримала право зіграти у кваліфікації Ліги Європи, проте через стадіон проводити матчі в Чернігові не вдасться.

Про це розповів спортивний директор клубу Вадим Мельник.

"Поки у Чернігова немає достатньо великого стадіону, щоб грати матчі еврокубків вдома, ми будемо зустрічати своїх уболівальників в Києві.

І продовжуємо працювати над розвитком власної спортивної інфраструктури. Щоб потім таки прийняти єврокубки в Чернігові", - сказав Мельник.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.

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