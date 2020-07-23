Григорчук: Мрію пограти в групі Ліги чемпіонів

Український тренер Роман Григорчук мріє очолити команду перед якою будуть стояти серйозні завдання.

Про це розповів сам тренер.

"Зараз є дуже багато часу на те, щоб працювати більше головою, все проаналізувати і систематизувати, продовжувати вчитися. Якби у мене був серйозний варіант після Астани, то я, звичайно, взявся б за таку роботу.

Але варіанти були середні. Тому я вирішив, що буду чекати такий варіант, щоб здійснити свою мрію - пограти в групі Ліги Чемпіонів. Хочеться працювати в команді, яка поставила серйозні завдання, щоб вона грала в єврокубках обов'язково. Цього б хотілося.

Я дивлюся на ситуацію і буду чекати", - сказав Григорчук.