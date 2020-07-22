Тоттенгем хоче підписати півзахисника Роми

Рома не бажає відпускати Заніоло

Атакувальний півзахисник Роми Ніколо Заніоло увійшов до сфери інтересів Тоттенгему.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Шпори готові заплатити за футболіста 50 млн євро. Ця пропозиція римлян не влаштує. Рома не хоче відпускати хавбека. Але якщо сам гравець висловить бажання піти, клуб буде вимагати за нього 60-70 млн євро.

У поточному сезоні Заніоло зіграв 28 матчів у всіх турнірах. Хавбек записав на свій рахунок 7 голів і 2 результативні передачі. У червні повідомлялося, що Рома відхилила пропозицію МЮ, Інтера та Ювентуса по Ніколо. Бьянконері все ще сподіваються підписати футболіста.

Раніше, Рома переграла Верону.