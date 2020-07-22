Абдула і Монзуль розсудять півфінали плей-оф УПЛ

Призначено офіційних осіб на півфінальні матчі плей-оф Прем’єр-ліги

Джерело - УАФ.

Комітети Української асоціації футболу призначили офіційних осіб на матчі плей-оф за путівку до Ліги Європи.

Про це повдіомляє пресслужба УАФ.

Матч Колос - Дніпро-1 відбудеться на стадіоні Динамо ім. В.В. Лобановського. Головним арбітром призначено Монзуль К.В. (Харків), асистенти арбітра — Ардашева О.Є. (Київ), Стрілецька М.С. (Суми), четвертий арбітр — Романюк А.М. (Івано-Франківськ).

Другий півфінал Олександрія Маріуполь відбудеться в Олександрії, його розсудить - Абдула А.Б. (Харків). Асистенти арбітра — Войтюк О.М. (Запоріжжя), Корнійко О.С. (Миргород), четвертий арбітр — Панчишин Д.І. (Харків), спостерігач арбітражу — Покідько І.Р. (Полтава).

Фінал відбудеться 29 липня на полі команди, яка посіла більш високе місце за підсумками ІІ етапу. Переможець плей-офф отримає перепустку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня, а матчі — 17 вересня.