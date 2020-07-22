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Хомченовський вказав причину успіху Зорі

Сьогодні 15:40 346 0
Дмитро Хомченовський прокоментував підсумкове місце Зорі в УПЛ
Хомченовський вказав причину успіху Зорі
#Хомченовський, #Зоря

Джерело - espreso.tv.

Зоря змогла стати єдиною командою під час сезону.

Про це розповів вінгер луганського клубу Дмитро Хомченовський.

"Формула успіху нашої команди? Ми стали однією сім'єю. І гуляли разом, і після цих куражів виходили теж разом.

Актуально: Хомченовський — найкращий гравець 32 туру УПЛ

Футбол також був складовим в цьому. Але Зоря стала родиною, ми всі хвилювались – хто грав, хто не грав. Як то кажуть, у нас не було жодного щура в команді. Це зіграло свою роль" - зізнався Хомченовський.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.

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