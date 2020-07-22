Чемпіон світу в складі збірної Іспанії Давід Вілья отримав звинувачення в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє Daily Mail.

Епізод, про який йде мова, стався в період виступів Вільї за Нью-Йорк Сіті. Про домагання розповіла дівчина під ім'ям Skyler B.

"Домагання, яким я піддалася в Нью-Йорк Сіті, були настільки жахливими, що зараз мене лякає навіть думка про професійний спорт.

Перебування в світі спорту приводить мене в жах. Я змінила всю свою кар'єру через те лайна, що вони зробили зі мною. Це зруйнувало мої мрії.

Я думала, що отримую шанс усього життя, коли потрапила туди на стажування.

Що ж я отримала? Це був Давід Вілья, який чіпав мене кожен чортів день, а мої боси вважали, що це смішно. Жінки, яким вистачає хоробрості розповідати свої історії, - мої герої.

Я все ще знаходжу кумедним той факт, що вони постійно говорили мені, що я жахливо ставлюся до цієї роботи. Начебто я не приходила туди кожен день, знаючи, що мене будуть чіпати, висміювати або штовхати.

Звичайно, чорт візьми, у мене було погане ставлення! ", - написала дівчина.