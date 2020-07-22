Михайліченко: Я ще не гравець Андерлехта

Переговори про перехід 23-річного українського захисника Зорі Богдан Михайліченко в Андерлехт ще не завершений.

Про це розповів сам гравець.

"Ще не закінчилися переговори. Я ще не гравець Андерлехта. Знав півроку тому, що цікавляться команди з Бельгії, але не знав, які саме. Там добре грають українці, вони добре відгукуються щодо цієї країни. Там молоді футболісти грають в хороший футбол. З цього чемпіонату можна потрапити в сильніший", — відзначив Михайліченко.