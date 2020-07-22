Стали відомі преміальні Десни за перемогу над Динамо і Зорею

Футболісти Десни отримали по 100 тис гривень за перемогу над Динамо та могли ще вдвічі більше отримати, якби обіграли Зорю.

Про це розповів журналіст програми Футбольний формат Олег Ящук.

"Скажені преміальні могла отримати Десна. Вони ображалися через наш інсайд, що вони отримали за перемогу над Динамо кожен по 100 тисяч гривень.

Знаю, що за перемогу над Зорею обіцяли ще більше – преміальні майже в два рази більше кожному гравцеві основи. Тому було за що битися і боротися", - розповів Ящук.