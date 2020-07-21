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Гендиректор Зорі розповів, хто покине команду влітку

Сьогодні 17:55 1340 0
Менеджер розповів про зміни у команді у літнє міжсезоння
Гендиректор Зорі розповів, хто покине команду влітку
#Оганов, #Зоря

Джерело - ФК Зоря.

Луганська Зоря у літнє міжсезоння збереже кістяк.

Про це заявив виконуючий обов'язки генерального директора клубу Станіслав Оганов.

"По хлопцях в пресі було багато чуток. Ми практично не коментували цю інформацію. Так, велися переговори і по Богдану Михайличенко, і по Євгену Чеберку. Переговори пройшли на високому рівні, і ми прийшли до думки, що до кінця сезону ці гравці захищають наші кольори, а після закінчення сезону, з першого серпня Богдан Михайличенко переходить в бельгійський Андерлехт, а Євген Чеберко - в австрійський ЛАСК.

Крім того, закінчується оренда в Олександра Тимчика та Богдана Лєднєва, які повертаються в Динамо. Крім того, ми продовжуємо переговори щодо Артема Громова. Більше від нас не йде ніхто. Всі на повноцінних контрактах. З багатьма футболістами контракти переукладено на більш тривалі терміни. Кістяк команди ми збережемо", - сказав Оганов.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.

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