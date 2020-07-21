Лєднєв попрощався із Зорею

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, який два минулих сезони захищав кольори луганської Зорі на правах оренди, повертається в київський клуб.
Про це розповів сам футболіст.
"Дуже дякую за ці два роки всій команді, тренерському штабу, персоналу, уболівальникам і керівництву клубу Зоря", — написав Лєднєв.
Минулого сезону півзахисник зіграв у 33 матчах у всіх турнірах, де забив 13 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спасибо большое за эти два года всей команде , тренерскому штабу , персоналу ,болельщикам и руководству клуба @zoryaluhansk ❤️⚫️⚪️🔝
Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.