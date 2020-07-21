Лєднєв попрощався із Зорею

Богдан Лєднєв повертається у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Динамо Богдан Лєднєв, який два минулих сезони захищав кольори луганської Зорі на правах оренди, повертається в київський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже дякую за ці два роки всій команді, тренерському штабу, персоналу, уболівальникам і керівництву клубу Зоря", — написав Лєднєв.

Минулого сезону півзахисник зіграв у 33 матчах у всіх турнірах, де забив 13 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, у матчі 32-го туру УПЛ Зоря та Десна зіграли внічию.