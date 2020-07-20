Шаран вказав на важливість нічиї з Шахтарем

Нічия з Шахтарем для гравців Олександрії важлива у психологічному плані.

Про це розповів головний тренер клубу Володимир Шаран.

"Ми серйозно налаштовувалися на цю гру, не дивлячись на те, що знали, що багато молодих гравців буде грати у складі суперника. Тому що майстерність на хорошому рівні у футболістів Шахтаря.

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Ми хотіли спочатку більше пресингувати, більше грати на половині суперника. Так і виходило. Але після першого пропущеного м'яча я команду не впізнав. Команда розгубилася, неправильно грала тактично.

Отримали дуже красивий другий м'яч в наші ворота. Не було азарту. Бажання було, але впевненості не було, що ми можемо зрівняти рахунок.

Після перерви ми зробили зміни в тактичному плані. Я вважаю, що зіграли правильно. І добре, що забили два м'ячі. Це дуже важлива нічия для нашої команди в психологічному плані", - розповів Шаран.