Динамо, Зоря і Десна визначили свої місця в єврокубках

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 липня, відбулися останні матчі 32-го туру чемпіонату України 2019/20.
Колос обіграв київське Динамо, а луганська Зоря зіграла внічию з чернігівською Десною.
Динамо за підсумками сезону набрало 59 очок та зайняло друге місце і гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Зоря в свою чергу напряму потрапляє в Лігу Європи. Команда Віктора Скрипника посіла третє місце, набравши 58 балів.
А Десна Олександра Рябоконя фінішувала на четвертій позиції з 56 очками і візьме участь у кваліфікації ЛЄ.