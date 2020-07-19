Динамо, Зоря і Десна визначили свої місця в єврокубках

Визначилися учасники єврокубків від України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 липня, відбулися останні матчі 32-го туру чемпіонату України 2019/20.

Колос обіграв київське Динамо, а луганська Зоря зіграла внічию з чернігівською Десною.

Динамо за підсумками сезону набрало 59 очок та зайняло друге місце і гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зоря в свою чергу напряму потрапляє в Лігу Європи. Команда Віктора Скрипника посіла третє місце, набравши 58 балів.

А Десна Олександра Рябоконя фінішувала на четвертій позиції з 56 очками і візьме участь у кваліфікації ЛЄ.