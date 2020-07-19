 Ювентус націлився на Сапату | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус націлився на Сапату

Сьогодні 17:25 321 0
Туринський гранд веде переговори з Аталантою
Ювентус націлився на Сапату
#Сапата, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Нападник Аталанти Дуван Сапата може посилити атакуючу лінію Ювентуса в найближче міжсезоння.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Стара синьйора запропонувала бергамському клубу 30 мільйонів євро і голкіпера Маттіа Перина, який на цей час виступає на правах оренду за Дженоа.

Відзначається, що 29-річний Сапата є найкращим варіантом для Ювентуса в питанні посилення позиції центрального нападника.

У поточному сезоні колумбієць провів за Аталанту 28 поєдинків, в яких забив 17 голів і віддав одну результативну передачу.

Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла переграти Верону в 34 турі Серії А.

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