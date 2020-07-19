Туринський гранд веде переговори з Аталантою

Нападник Аталанти Дуван Сапата може посилити атакуючу лінію Ювентуса в найближче міжсезоння.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Стара синьйора запропонувала бергамському клубу 30 мільйонів євро і голкіпера Маттіа Перина, який на цей час виступає на правах оренду за Дженоа.

Відзначається, що 29-річний Сапата є найкращим варіантом для Ювентуса в питанні посилення позиції центрального нападника.

У поточному сезоні колумбієць провів за Аталанту 28 поєдинків, в яких забив 17 голів і віддав одну результативну передачу.

Раніше, Аталанта з Маліновським не змогла переграти Верону в 34 турі Серії А.