 Монако звільнив Роберта Морено | Футбол | Champion.com.ua
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Монако звільнив Роберта Морено

Сьогодні 17:10 301 0
Екстренер збірної Іспанії залишився без роботи
Монако звільнив Роберта Морено
#Монако, #Морено

Джерело - ФК Монако.

Іспанський фахівець Роберто Морено більше не є головним тренером Монако.

Про це заявив генеральний директор Монако Олег Петров.

"Наші шляхи розійшлися швидше, ніж очікувалося, але хочу подякувати Роберта за те, що він взявся за цей виклик. Разом зі своїми помічниками Роберт зробив все можливе, щоб покращити команду, працюючи самовіддано і з великим ентузіазмом. Успіхів йому в майбутньому", - заявив Петров.

Морено очолив Монако по ходу сезону, змінивши на посту Леонарду Жардіма. Він пропрацював з командою лише 13 матчів.

Новим тренером Монако може стати екскоуч Баварії Ніко Ковач. Монегаски посіли дев'яте місце в чемпіонаті Франції в минулому сезоні і не зуміли кваліфікуватися в єврокубки.

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