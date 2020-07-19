Азар: Це найгірший сезон в моїй кар'єрі

Джерело - Чемпіон.
Гравець Реала Еден Азар не задоволений своїм першим сезоном в складі мадридського клубу.
Про це розповів сам футболіст.
"На індивідуальному рівні це був найгірший рік у моїй кар'єрі. Це був трохи дивний час.
Насправді це не був такий вже страшний рік, тому що я зміг прийти в цей клуб, і ми виграли чемпіонат в мій перший же рік. Я не можу просити більшого.
У мене були травми, але я сподіваюся, що все позаду і наступний рік буде кращим. Наступний титул повинен бути в Лізі чемпіонів",- сказав Азар