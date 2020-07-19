Зоря - Десна: прев'ю матчу УПЛ

Джерело - УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

32 тур

Зоря - Десна

Арбітр: Віталій Романов (Дніпро) провів 96 ігор в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 16 матчів: +8=3-5 м’ячі 27-17

На полі Зорі — 7 матчів: +4=1-2 м’ячі 15-8

В УПЛ зіграно 5 матчів: +3=0-2 м’ячі 6-5

На полі Зорі — 2 матчі: +1=0-1 м’ячі 2-3

Останній матч на полі Зорі — 19.10.2019. 11-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Зоря — Десна — 2:1

Голи: 0:1 — М. Дегтярьов (17), 1:1 — Б. Лєднєв (80), 2:1 — В. Юрченко (85).

Цікаві факти та можливі події

Десна в УПЛ може здобути 30-ту перемогу або 10-й раз зіграти внічию.

Гольовий домашній серіал Зорі розпочався в Чемпіонаті 19 жовтня 2019 року саме в матчі з Десною і триває вже 11 матчів — 19 м’ячів.

Чернігівський клуб обходиться без нічиїх в Чемпіонаті 8 матчів поспіль: по 4 перемоги та поразки.

Зоря при Віктору Скрипнику може забити 50-й гол в Чемпіонаті (ще 1 м’яч).

30-й гол в УПЛ може забити Пилип Будківський, 10-й — Андрій Гітченко (обоє — Десна).