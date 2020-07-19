 Олександрія - Шахтар: прев'ю матчу УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Шахтар: прев'ю матчу УПЛ

Сьогодні 11:39 281 0

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України, УПЛ

32 тур

 Олександрія - Шахтар

Арбітр: Дмитро Бондаренко (Одеса) провів 17 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 23 матчі: +1=3-22 м’ячі 18-52

На полі Олександрії — 13 матчів: +0=2-11 м’ячі 11-26

В УПЛ зіграно 21 матч: +1=2-18 м’ячі 15-42

На полі Олександрії — 10 матчів: +0=1-9 м’ячі 9-20

Останній матч на полі Олександрії — 31.07.2019. 1-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Олександрія — Шахтар — 1:3

Голи: 1:0 — М. Третьяков (42), 1:1 — Г. Бухал-автогол (58), 1:2 — Тайсон (73), 1:3 — Дентиньо (90+1).

Безвиграшна в УПЛ серія Олександрії в матчах з Шахтарем з 15 вересня 2018 року триває 7 матчів: нічия та 6 поразок.

Цікаві факти та можливі події

Клубна рекордна гольова серія Олександрії з 7 грудня 2019 року триває в УПЛ 15 ігор — 29 м’ячів.

240-й матч Олександрії в УПЛ, в т.ч. 120-й на своєму полі.

Шахтар може на полях суперників 80-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию.

Шахтар не програє в УПЛ 8 турів поспіль: +7=1.

"Гірники" в гостях не грають внічию в Чемпіонаті вже в 7-ми матчах підряд: 5 перемог та 2 поразки.

200-й матч в УПЛ може провести Марлос (Шахтар).

65-й гол в УПЛ може забити Марлос, 40-й — Євген Коноплянка, 20-й — Віктор Коваленко, Дентіньо, 10-й — Владислав Вакула (усі — Шахтар).

Жуніор Мораес може забити 50-й гол в складі Шахтаря у всіх турнірах.

Асистент арбітра Олександр Павлінов (Одеса) проведе 60-й матч в УПЛ.

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